Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Spor

Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi

Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

08.11.2024 23:16
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Stat: Spoint İnşaat Ümraniye

Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Furkan Apaydın, Hoti (Dk. 81 Mehmet Büyüksayar), Djokanovic, Bardhi (Dk. 84 Batuhan Çelik), Soukou (Dk. 73 Barış Ekincier), Minchev, Benny

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 86 Yusuf Can Esendemir), Eysseric (Dk. 87 Guima), Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Dk. 78 Silva) Regattin, Burak Çoban (Dk. 87 Berkan Keskin), Aleksic (Dk. 75 Ömer Şişmanoğlu)

Gol: Dk. 41 Regattin (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 74 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+2 Yusuf Can Esendemir (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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