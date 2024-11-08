Stat: Spoint İnşaat Ümraniye
Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Furkan Apaydın, Hoti (Dk. 81 Mehmet Büyüksayar), Djokanovic, Bardhi (Dk. 84 Batuhan Çelik), Soukou (Dk. 73 Barış Ekincier), Minchev, Benny
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 86 Yusuf Can Esendemir), Eysseric (Dk. 87 Guima), Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Dk. 78 Silva) Regattin, Burak Çoban (Dk. 87 Berkan Keskin), Aleksic (Dk. 75 Ömer Şişmanoğlu)
Gol: Dk. 41 Regattin (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kart: Dk. 74 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+2 Yusuf Can Esendemir (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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