Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Beraber Kaldı

Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Beraber Kaldı

Iğdır FK, 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda öne geçen Iğdır FK, ikinci yarıda konuk ekibin eşitlik golüne engel olamadı.

25.11.2024 22:20  Güncelleme: 22:22
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IĞDIR FK, 1'nci Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

1'nci Lig'in 13'üncü haftasının kapanış maçında Iğdır FK, Şehir Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Son 5 maçını kaybetmeyen Iğdır FK, 4'ncü dakikada golü buldu. Soldan kullanılan köşe atışında arka bölüme doğru yapılan otaya Alim kafayı vurdu. Top savunmadan dönüp penaltı noktasının soluna doğru sekti. O bölgeye hareketlenen Regattin, sağ ayağının üstüyle sert vurdu. Kaleye doğru giden topa Aleksic ayağını uzattı ve top direk dibinden ağlara gitti: 1-0. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının ilk bölümlerinde konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler rakip kalede beraberlik arayışlarına ev sahibi ekibin defansı geçit vermedi. Ev sahibi ekip bu arada yakaladığı kontra atakları değerlendiremedi. Maçın 76'ncı dakikasında konuk ekip Veli ile berberliği yakaladı. Amed Sportif Faaliyetler'in sol kanattan geliştirdiği atakta Gradel, ceza sahasına girip kale sahasına doğru yerden pasını gönderdi. Veli'nin sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta top sol köşeden filelere gitti: 1-1. Son bölümleri oldukça heyecanlı geçen maç her iki yarıda atılan birer golle berabere sonuçlandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

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