Iğdır FK ve Pendikspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır FK evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Alperen Selvi dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Florian Loshaj dk. 46), Leandro Bacuna, Ryan Mendes (Ahmet Emin Engin dk. 67), Ali Kaan Güneren (Ali Yaşar dk. 84), Atakan Rıdvan Çankaya, Fode Koita (Gianni Bruno dk. 46), Gökcan Kaya, Güray Vural
Yedekler: Alim Öztürk, Marius Tresor Doh, Tunahan Ergül, Serkan Asan, Melih Akyüz
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic, Mallik Wilks (Jonson dk. 64), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman (Erdem Gökçe dk. 75), Rogerio Rosario, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Nuno Sequeirra dk. 75), Kitsiou (Ahmet Karademir dk. 90), Yiğit Fidan
Yedekler: Berkay Sülüngöz, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Ogulcan Asikci, Adnan Uğur, Utku Yuvakuran
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Alperen Selvi (dk. 50) ( Iğdır FK), Dorde Denic (dk. 55) (Pendikspor )
Sarı kartlar: Wenderson Soares, Oğuz Kağan Güçtekin, Ali Kaan Güneren (Iğdır FK) - IĞDIR
