Iğdır FK ve Pendikspor Berabere Kaldı

19.04.2026 19:24
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır FK evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Alperen Selvi dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Florian Loshaj dk. 46), Leandro Bacuna, Ryan Mendes (Ahmet Emin Engin dk. 67), Ali Kaan Güneren (Ali Yaşar dk. 84), Atakan Rıdvan Çankaya, Fode Koita (Gianni Bruno dk. 46), Gökcan Kaya, Güray Vural

Yedekler: Alim Öztürk, Marius Tresor Doh, Tunahan Ergül, Serkan Asan, Melih Akyüz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic, Mallik Wilks (Jonson dk. 64), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman (Erdem Gökçe dk. 75), Rogerio Rosario, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Nuno Sequeirra dk. 75), Kitsiou (Ahmet Karademir dk. 90), Yiğit Fidan

Yedekler: Berkay Sülüngöz, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Ogulcan Asikci, Adnan Uğur, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Alperen Selvi (dk. 50) ( Iğdır FK), Dorde Denic (dk. 55) (Pendikspor )

Sarı kartlar: Wenderson Soares, Oğuz Kağan Güçtekin, Ali Kaan Güneren (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
