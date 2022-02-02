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Igor Gorgonzola Novara: 3-1 - Son Dakika

Igor Gorgonzola Novara: 3-1

02.02.2022 22:27
Igor Gorgonzola Novara: 3-1

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı, Van Ryk, Ceren (L) (Ada, Kingdon, Polen, İrem)IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington, Hancock, Bosetti, Chirichella, Montibeller, Daalderop, Imperiali...

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı, Van Ryk, Ceren (L) (Ada, Kingdon, Polen, İrem)IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington, Hancock, Bosetti, Chirichella, Montibeller, Daalderop, Imperiali (L) (D'odorico, Battistoni)SETLER: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16SÜRE: 1 saat 49 dakika (28', 25', 29', 27') Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını sahasında 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) 14 sayıyla Türk Hava Yolları takımının smaçörü Madison Kingdon seçildi. Igor Gorgonzola Novara takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, karantina sürecinin devam etmesi sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemedi.

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Türk Hava Yolları, Burhan Felek, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Igor Gorgonzola Novara: 3-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Igor Gorgonzola Novara: 3-1 - Son Dakika
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