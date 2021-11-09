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İhlas Koleji öğrencisinden çifte dünya şampiyonluğu - Son Dakika

İhlas Koleji öğrencisinden çifte dünya şampiyonluğu

09.11.2021 09:38
İhlas Koleji öğrencisinden çifte dünya şampiyonluğu

İhlas Koleji öğrencisi Alparslan Küçükaltun, 11. Wsf Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Kata ve Kumite dallarında dünya şampiyonu oldu.

İhlas Koleji öğrencisi Alparslan Küçükaltun, 11. Wsf Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Kata ve Kumite dallarında dünya şampiyonu oldu.

11. Wsf Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda İhlas Koleji öğrencisi Alparslan Küçükaltun, çifte dünya şampiyonluğu elde etti. İstanbul WOW Convention Center'da 54 ülkeden 1937 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ilk olarak Kata dalında dünya şampiyonluğunu kazanan Küçükaltun, daha sonra takım halinde katıldığı Kumite dalında da dünya şampiyonluğuna ulaştı. Küçükaltun, ayrıca bireysel olarak yarıştığı Kumite'de 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ardından İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin ile bir araya gelen şampiyon sporcu, böylesine bir başarıya imza attığı için mutlu olduğunu söyledi. Hedefinin milli takıma kadar yükselerek orada da aynı başarıları elde etmek olduğunu ifade eden Küçükaltun, bu hedefe ulaşabilmek için çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduğu vurguladı.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şampiyon sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İhlas Koleji olarak şampiyon sporcular yetiştirdiklerini aktaran Yeltekin, "Geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de başarılı sporculara İhlas Koleji'nin kapıları her zaman açık olacak. Türkiye ve dünya çapında başarılara ulaşan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Alparslan'ın henüz 9. sınıf öğrencisi olduğunun altını çizen Bedri Yeltekin, "Kendisi potansiyeli olan yetenekli bir öğrencimiz. İnanıyorum ki daha çok çalışarak ülkemizi uzun yıllar başarıyla temsil edecek" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

İhlas Koleji öğrencisinden çifte dünya şampiyonluğu
İhlas Koleji öğrencisinden çifte dünya şampiyonluğu

İhlas Koleji, Şampiyon, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İhlas Koleji öğrencisinden çifte dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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