İhlas Ortaokulu Öğrencisi Osman Tuğra Kula Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Osman Tuğra Kula Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda 47 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 61 ilden 321 kulüp ve yaklaşık 2700 sporcu katıldı. Osman Tuğra Kula bu başarısıyla 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.
Türkiye şampiyonu olan öğrencisiyle buluşan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, başarılı sporcuyu tebrik etti. Osman Tuğra Kula'nın Türkiye şampiyonu olarak İhlas Koleji ailesine büyük bir mutluluk yaşattığını belirten Yeltekin, "Genç yaşta böylesine büyük bir başarıya imza atan öğrencimizi kutluyoruz. İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil eden öğrencimiz inanıyoruz ki ileride çok önemli başarılar kazanacaktır. Kendisine Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" dedi.
İhlas Kolejinin elde ettiği başarılarla her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Yeltekin, "Akademik ve sosyal alanlarda öğrencilerimiz başarılı olması için her zaman en doğru planlamayı yapıyoruz. Eğitimci kadromuzla onların daha iyi olmaları için gereken desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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