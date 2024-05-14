İhsaniye İkinci Küme Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen İhsaniye ikinci küme yıldız erkekler futsal müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda kıyasıya mücadeleler yaşanırken, Atatürk Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarı elde etti. Turnuvada centilmenlik ve fair-play ruhu ön planda tutulurken, Atatürk Ortaokulu futsal takımı, rakiplerini geride bırakarak birincilik kupasını havaya kaldırdı. Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk Ortaokulu ikinci, Osmanköy Ortaokulu üçüncü ve İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Heyecan dolu müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupaları İhsaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR