ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, iyi bir takıma karşı deplasmanda kazandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, keyifli bir maç oynandığını ifade etti.

Sahada iki takımın da pozitif oynamaya çalıştığını dile getiren Palut, "İki takım da kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istedi. Üçüncü bölgeye 2 takım da çokça gitti. Sahada kıran kırana bir mücadele vardı. Eyüpspor bugüne kadar ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımıydı. En ofansif oyuncularımız dahil her oyuncumuzdan savunma katkısı istemiştik. Önde baskı yaptığımız zamanlarda son derece etkili olduk, toplar kazandık. Negatif tarafımız topun arkasına geçtiğimiz anlardı. Burada topu çok geç kazandık, burada daha iyi olmalıydık. Eyüpspor iyi bir takım, ne yapmak istediğini bilen bir takım. Böyle iyi bir takıma karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.

İlhan Palut, Süper Lig'deki performansı hakkında şunları kaydetti:

"Geriye çok dönmek istemiyorum ama Fenerbahçe maçı Dzeko'nun golüne kadar çok iyiydik, biraz şanssızdık. Galatasaray maçının anlatımı yok. Arada 3 tane 1-0'lık maç var. Yıprandık, insanlar bize güveniyor. 'Zarar mı veriyoruz.' diye düşündüğüm anlar da oldu ama camiadan güven ve destek gördüm. 5 kere mağlup oluyorsunuz ama size güvenlerini gösteriyorlar. Bu ekstra yük yüklüyor ama biz hep çalışmaya devam ettik. Skorlara ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ritim yakalarsak benliğimizi bulabileceğimizi düşündük. Hocaların böyle periyotlarda değişmesiyle alakalı genel fikrime gelecek olursak kulüp kendi için doğru olmayan hocayı hissediyorsa 2 maç sonra da değişiklik olabilir ama burada bir uyum söz konusu. Kendim için söylemiyorum ama hedef birlikteliğinin görüldüğü ortamlarda antrenöre güvenip yola devam etmek lazım. Futbolda istikrar önemli."