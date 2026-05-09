ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

09.05.2026 22:51
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin: - "Maçı kazandık, ümidimizi haftaya taşıdık. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, final gibi bir maç oynadıklarını belirtti.

Yüzde yüz kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Gerin, "Rizespor son 10 haftanın momentumu en yüksek takımlarından biri. 2 mağlubiyet aldı sanırım. Planlı oynayan bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değildi. Oyuna stresli başladık, golü arayan Rizespor'du. Fakat çok sıkı durduk, çok istedik maçı. Genelde pozisyon bulup atamıyorduk ama bu sefer az gidip attık. Pozisyonları gole çevirince skoru aldık. Bu maçlar duygu maçları, stresi yönetme maçları. Takımımda bu konuda tecrübeleniyor. Büyük bir avantaj yakaladık." diye konuştu.

Kümede kalmak istediklerini dile getiren Gerin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her golün bile önemli olduğu yerde puan avantajımız var. Haftaya Türkiye'nin en büyük takımlarından birine gidiyoruz. Bize yetecek skoru almak için tüm benliğimizle sahada olacağız. Bu skorları almak kolay değil. Oyuncularımın hepsini yüreklerinden kutluyorum. Emre (Akbaba) uzun sakatlıktan golle döndü, ona da ayrıca sevindim. Maçı kazandık, ümidimizi haftaya taşıdık. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA

