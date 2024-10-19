ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ardından

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, uzun zamandır iyi oynadıklarını söyledi.

Arda Turan, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göztepe'nin çok iyi işler yaptığını belirten Arda Turan, "Hakem arkadaşları tebrik ediyorum. İyi maç yönettiler. Bizimle güzel iletişim kurdular. Göztepe'nin kıymetli hocasını da tebrik ediyorum. Gerçekten onlara karşı oynamak çok zor. Göztepe, yüksek şiddette ve temasta ligin en yukarısındaki takımlardan biri. Oyuncularım, bugün muhteşem bir performans sergiledi. 90 dakika boyunca coşkuya ve temasa karşılık verdiler. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Uzun zamandır çok iyi oynuyoruz. Her maçımızı da kazanabilirdik ama yeni takımların böyle karşılaşmaları olur. Biz buna hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Dış sahada da iyi oynadıklarını dile getiren Arda Turan, "Uygulamak istediğimiz bir plan var. Bunun için çalışıyoruz. Sahanın 3 bölgesi için prensiplerimiz var. Onları uygulamaya çalışıyoruz. Onlara bağlı kalmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Çok büyük kariyere sahip oyuncuları, 30-32 yaşından sonra başka alışkanlıklara yöneltmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Arda Turan, ligde gelecek hafta oynayacakları RAMS Başakşehir maçına ilişkin ise "Başakşehir, Türkiye'ye örnek bir kulüp. Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Onlara Avrupa kupalarındaki maçlarda başarılar diliyorum. Çok kıymetli hocaları var. Ülkeye örnek olacak futbol oynuyorlar. Çok güzel rotasyonları var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Böyle önemli takımlara karşı haddimizi bilerek oynayacağız. Kendi oyumuzu oynamaktan geri durmak istemiyoruz. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Başakşehir'in bende çok emeği var. Hayatımın önemli bir döneminde oradaydım. Başakşehir çok sevdiğim bir kulüp." ifadelerini kullandı.