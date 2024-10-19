ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
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ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ardından

ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "mücadeleye dayalı bir karşılaşmayı" kaybettiklerini söyledi.

19.10.2024 23:17
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "mücadeleye dayalı bir karşılaşmayı" kaybettiklerini söyledi.

Stanimir Stoilov, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'un iyi bir takım olduğunu dile getiren Stoilov, "Bir maç kaybettik. Eyüpspor, yaptığımız hatayı iyi değerlendirerek güzel bir gol attı. Mücadeleye dayalı bir maçı kaybettik. Fırsatlar bulduk ama golü bulamadık. Deplasmanda bu şansları değerlendiremezseniz puan alamazsınız. Yeni bir takım olduğumuzu biliyorum. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Hırsımız aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncular hata yapar"

Matsuki'nin çok genç ve kaliteli bir oyuncu olduğunu anlatan Stoilov, "Matsuki, geldikten sonra sakatlık ve hastalık yaşadı. Onun iyi bir forma ulaşması için çalışıyoruz. Yaşadığı süreçlerden dolayı belki de 1 ay kaybetti. Ona biraz zaman vermeliyiz. Genç oyuncular, hata yapar. Ona bir daha şans vereceğiz. Bugün onun günü değildi ama sonraki maç daha iyi olacaktır. Genç oyunculara destek vermeliyiz. Victor Hugo da buna örnek olabilir. Birkaç ay içinde istediğim futbol tarzına ayak uyduracaklar. İyi performans göstereceklerine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe'nin oyun tarzını değerlendiren Bulgar teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Direkt ve agresif bir oyun oynuyoruz. Bu yüzden topa da çok sahip olamıyoruz. Golü yedikten sonra sıkıntı yaşadık. Fenerbahçe maçında da 2 gol yememize rağmen geri dönmüştük. Bazen rakip iyi kapandığında sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularım, şu ana kadar ligde iyi performans gösterdi. Oyuncuların ikili mücadeleleri ve hava toplarını kazanması önemli. Biz, dinamik bir futbol oynamak istiyoruz. Bazı takımlar topa daha fazla sahip olmak isteyebilir. Bizim tarzımız farklı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika

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