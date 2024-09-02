Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu: 'Kazanmaya daha yakın taraf bizdik' - Son Dakika
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Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu: 'Kazanmaya daha yakın taraf bizdik'

Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İkas Eyüpspor\'un teknik sorumlusu: \'Kazanmaya daha yakın taraf bizdik\'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Genel olarak baktığımız zaman kazanmaya daha yakın taraf bizdik. İlk dört hafta namağlup olarak 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerli' dedi.

02.09.2024 00:18
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, "Genel olarak baktığımız zaman kazanmaya daha yakın taraf bizdik." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, "Bugün bizim için bir test maçıydı. Tarihimizde ilk defa Trabzonspor'la oynadık ve tarihimizde ilk defa bulunduğumuz Süper Lig'de bir büyük takıma karşı ilk defa oynadık." dedi.

Yavaş, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikası bizim için çok mutluluk vericiydi. Çünkü kendi sahamızda rakibimize deplasmanda oynadıklarını hissettirmek istiyorduk. Rakibi kendi yarı sahasına yıktık. Pozisyonlara girdik, çok duran top kazandık ama sonuçlandıramadık." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında skor üretmeye daha yakın olduklarını ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Genel olarak baktığımız zaman kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Bu mutluluk verici. İlk dört hafta namağlup olarak 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerli. Şimdi milli takıma arasını iyi değerlendirip bu iyi başlangıcımızı sürdürmek istiyoruz."

Öte yandan maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu: 'Kazanmaya daha yakın taraf bizdik' - Son Dakika

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