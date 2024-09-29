İkas Eyüpspor - Gaziantep FK: İlk Yarısı 1-1 Bitti

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Uğur Sarı, Murat Şener

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Midtsjo, Saiz, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, Thiam

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Maxim, Okereke

Goller: Dk. 15 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 28 Sorescu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Viana, Dk. 41 Maxim (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Saiz'in arka direğe ortasına iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada İkas Eyüpspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Midtsjo'nün yerden sert ortasına altı pas üzerinde Ahmed Kutucu'nun gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Maxim'in pasında penaltı noktası civarında uygun durumda topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden şutunda savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden kornere çıktı.

28. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sorescu'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

42. dakikada İkas Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in bekletmeden pasına hareketlenen Emre Akbaba, altı pasın sağında yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Dioudis kurtardı ancak hakem atışı tekrar ettirdi. 45+1. dakikada bu sefer Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Dioudis, gole yine izin vermedi.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.