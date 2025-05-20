İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler - Son Dakika
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Spor

İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

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İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

Ligue 1 ekibi Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü ve 19 milyon euro sözlü teklif iletti. Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için beklentisinin 25 milyon euro olduğu kaydedildi.

20.05.2025 16:24
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Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

MARSİLYA BAŞKANI İSTANBUL'DA ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız kulübü, 19 yaşındaki genç futbolcu için Sarı-lacivertlilere 19 milyon euroluk sözlü bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için 25 milyon euro bonservis belirlediği ve bu teklifin altındaki rakamlara sıcak bakmayacağı ifade edildi. Yusuf Akçiçek'i Marsilya dışında Bologna ve Lyon'un da takip ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Sarı-lacivertli formayı 19 maçta giyen Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

Fenerbahçe, İstanbul, Marsilya, Ali Koç, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferdi Ozkent:
    yav bırakın şu işleri ne yapmış ne etmiş de 25m Euro olmuş. fenerin alınmış maçlarında zorlayan olmadı diye böyle ise Galatasaray maçlarında neredeydi? Beşiktaş maçlarında neredeydi ? Avrupa maçlarında nerelerdeydi? 1 7 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bu cocuk icin neden 25milyon € istiyorsunuz. adamlar bu cocukları 25e alıp 25 yasında 2-3 katına satıyor. neden elinde 4-5 sene daha tutupta yıldızlastırıp satmıyorsunuz. elindeki cop defansları gonder 1 sezon cıkar bu cocugu ilk 11 bak neler yapıyor. aldıklarınız adamların hicbiri bu cocuktan iyi degil. ki bu cocuk ilk macında igs deplasmanında tas gibi oynadı sanki yıllarca deplasman yapmıs gibi. yine ali koc vizyonsuzlugu. 3 0 Yanıtla
  • rs202020:
    Adamlar 19 milyon Euro bonservis bedeli teklif ediyor... Gözün kapalı ver arkana bile bakma elinde patlar 1 0 Yanıtla
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