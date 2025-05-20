İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

MARSİLYA BAŞKANI İSTANBUL'DA ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız kulübü, 19 yaşındaki genç futbolcu için Sarı-lacivertlilere 19 milyon euroluk sözlü bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için 25 milyon euro bonservis belirlediği ve bu teklifin altındaki rakamlara sıcak bakmayacağı ifade edildi. Yusuf Akçiçek'i Marsilya dışında Bologna ve Lyon'un da takip ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Sarı-lacivertli formayı 19 maçta giyen Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.