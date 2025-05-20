Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.
Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız kulübü, 19 yaşındaki genç futbolcu için Sarı-lacivertlilere 19 milyon euroluk sözlü bir teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin genç oyuncu için 25 milyon euro bonservis belirlediği ve bu teklifin altındaki rakamlara sıcak bakmayacağı ifade edildi. Yusuf Akçiçek'i Marsilya dışında Bologna ve Lyon'un da takip ettiği belirtildi.
Bu sezon Sarı-lacivertli formayı 19 maçta giyen Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler - Son Dakika
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