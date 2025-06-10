Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alamayan Zenit, rotayı Galatasaraylı Gabriel Sara'ya çevirdi. Rus kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro teklif etti.
Zenit, Gabriel Sara'ya yıllık 4,5 milyon euro maaş önererek Galatasaray'da aldığı 2,3 milyon euronun yaklaşık iki katını teklif etti.
Ancak hem Galatasaray yönetimi hem de Gabriel Sara, Rus ekibinin teklifine olumsuz yanıt verdi. Brezilyalı oyuncunun şimdilik takımdan ayrılma planı bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif - Son Dakika
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