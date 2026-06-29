Ege\'nin iki yakası dostluk için pedal çevirdi

Ege'nin iki yakasını, bisiklet sevgisi 'İki Yaka El Ele 2. Dostluk ve Dayanıma Sürüşü' sloganıyla bir araya getirdi. Edremit Körfezi ve Kaz Dağları'nın ev sahipliğinde güzel bir organizasyonla tamamlandı.

Kaz Dağları ile Edremit Körfezi'nin ev sahipliğinde "İki Yaka El Ele 2. Dostluk ve Dayanışma Sürüşü" sloganıyla düzenlenen organizasyon, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Organizasyonun saha ayağında ise bölgesel bisiklet kültürünün öncülerinden Edremit Körfezi Bisiklet Platformu, Susurluk Bisiklet Platformu ve Bisikletce ailesi gönüllüleri birlikte görev alarak etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı. Bu yıl Midilli'den gelen Midilli Bisiklet Kulübü üyesi 13 yabancı bisikletçinin de katılımıyla uluslararası bir nitelik kazanan organizasyon, dostluk mesajlarının yanı sıra heyecan dolu anlara da sahne oldu. Organizasyon sorumluları, her seviyeden bisikletçinin etkinliğe güvenli şekilde katılabilmesi amacıyla başlangıç, orta ve ileri seviye sporcular için özel olarak hazırlanan üç farklı parkur oluşturdu. Böylece tüm katılımcılar organizasyonun keyfini güvenli bir ortamda yaşama fırsatı buldu.

Organizasyon sorumlularının etkinlik sonu yaptığı açıklamada; "Pedallarımız bu kez yalnızca yolları aşmak için değil; dostluğu, kardeşliği ve kültürel paylaşımı büyütmek için döndü. Midilli'den gelen dostlarımızla sadece kilometreleri değil, gönülleri de birleştirdik. Hiçbir karşılık beklemeden zamanını ve yüreğini ortaya koyan tüm gönüllülerimize, destek veren kurumlarımıza ve pedal çeviren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki bisiklet var, iyi ki dostluk var" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR