İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi

22.06.2022 12:39

Açık deniz yelken sporcuları Tolga Pamir ve Sevda Ersezer, rüzgar gücüyle Türkiye'nin dört denizini geçerek 11 gün 20 saatte Artvin'den Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Açık deniz yelken sporcuları Tolga Pamir ve Sevda Ersezer, rüzgar gücüyle Türkiye'nin dört denizini geçerek 11 gün 20 saatte Artvin'den Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Tolga Pamir ve Sevda Ersezer, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından, "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.

İki yelken sporcusu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçip, 11 gün 20 saatte İskenderun'a vardı.

Tolga Pamir, AA muhabirine, geçen yıl parkuru tek başına tamamladığını söyledi.

Bu yıl yolculuğu Sevda Ersezer'le yaptıklarını, Türkiye'nin dört denizini geçip 11 gün 20 saate parkuru tamamladıklarını anlatan Tolga Pamir, şunları kaydetti:

"Zorlu olarak gördüğümüz Karadeniz, ılıman yüzünü gösterdi. Sinop geçişi önemli bir geçiş. Orada zorlandığımızı söyleyebiliriz. Her zamanki gibi kaprisli ve beklenmeyen güçlü havalarıyla Akdeniz biraz daha parkurun zorlu bölümlerini içeriyordu. Şu an Türkiye rekoru ama tek kişilik rekor halen bende, onu biraz daha ileriye çekmeyi çok isterim. Dünya turu yarışı benim ileriye dönük hedefim. Önümüzdeki süreçte biraz daha çalışmalarıma ağırlık vereceğim."

Sevda Ersezer de kendisi adına heyecanlı bir yolculuk geçirdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
'Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları' başladı 'Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları' başladı Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:58:04. #1.11#
SON DAKİKA: İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement