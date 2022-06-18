İkinci kez kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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İkinci kez kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu

18.06.2022 10:43
İkinci kez kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu

Bilecikli sporcu Alper Tuncay, 2'inci kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bilecikli sporcu Alper Tuncay, 2'inci kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde faaliyet gösteren Dodurga Spor Kulübü sporcusu Alper Tuncay, 61 kilogramda rakiplerine tek bir raunt vermeden Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla beraber temmuz ayında yapılacak Dünya Şampiyonasına direkt gitme hakkı elde eden sporcunun 2021 yılında da 57 kilogramda Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında birinci olduğu öğrenildi.

Sporcuyu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna," Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 57 kilogram erkeklerde Alper Tuncay, tüm maçlarını nakavtla kazanarak şampiyon oldu ve Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Genç sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkinci kez kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

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