İkiz Kardeşler Güreşte Hedef Belirledi - Son Dakika
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İkiz Kardeşler Güreşte Hedef Belirledi

17.07.2026 11:20
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Bedirhan ve Boran Ahraz, güreş geleneğini sürdürerek olimpiyat başarısı hedefliyor.

Adana'daki İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim gören ikiz kardeşler Bedirhan ve Boran Ahraz, güreşçi dedeleri ve babalarından devraldıkları aile geleneğini uluslararası başarılara taşımayı hedefliyor.

Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki ikiz kardeşler Bedirhan ve Boran Ahraz, güreşle küçük yaşlarda tanıştı. Güreşçi dede ve babalarının izinden giden ve 4 yaşında mindere çıkan ikiz sporcular, gösterdikleri performansın ardından Adana'daki İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim almaya başladı.

Spor hayatlarını merkezde yatılı olarak sürdüren Ahraz kardeşler, katıldıkları şampiyonalardan derecelerle ayrıldı.

Bedirhan, 16-19 Haziran'da Yozgat'ta düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, ikizi Boran da geçen yıl Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali'nde altın madalyanın sahibi oldu.

Türk güreşinin unutulmaz isimlerinden İsmet Atlı, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i örnek alan kardeşler, ailelerinden devraldıkları güreş geleneğini olimpiyat madalyasıyla taçlandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Avrupa'ya gitmek için çabalıyoruz"

Boran Ahraz, AA muhabirine, kardeşiyle antrenman yapmanın gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Ailesinden aldığı mirası ikiziyle başarılı bir şekilde sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Boran, şöyle konuştu:

"İkiz olmamız iyi bir duygu, birbirimize sahip çıkıyoruz. Eksikliklerimiz olduğunda birbirimize yardım ediyoruz. Dedem ve babam birinci olduğumuzda bizimle gurur duyuyor. Güreşi seviyoruz. Türkiye'de derecelerimiz var. Avrupa'ya gitmek için de çabalıyoruz."

Bedirhan Ahraz da ikiziyle başladığı güreşte hedeflerinin olimpiyatlara gitmek olduğunu belirterek, "Güreş yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Dedem ve babamdan aldığımız bayrağı ikiz kardeşimle dalgalandırmak istiyoruz." dedi.

"Onlardan büyük başarı bekliyoruz"

Antrenör Bayram Demirel, Boran ve Bedirhan kardeşlerin aynı spor dalıyla ilgilenmelerinin avantaj sağladığını ifade etti.

Öğrencilerine güvenlerinin tam olduğunu belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Her yönde birbirleriyle rekabet içinde olmaları güzel bir şey. Birbirlerini güzel destekliyorlar. Gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonu olacaklarına inandığımız sporcular. Onlardan büyük başarı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkiz Kardeşler Güreşte Hedef Belirledi - Son Dakika

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