İl Müdürü Kabakcı\'dan Güreşçilere Destek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanı Nihal Sert ile birlikte, güreşçilere malzeme dağıtımı yapan İl Müdürü Kabakcı, törenin ardından ise güreş mayosunu giyerek sporcular ile birlikte mindere çıkıp antrenman yaptı. - KAYSERİ