İlbank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yenerek 148 dakikalık maçı kazandı

İlbank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yenerek 148 dakikalık maçı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yenerek galip geldi. 148 dakika süren karşılaşmanın setleri 27-29, 25-16, 23-25, 25-21 ve 11-15 sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sefa Tarun
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ayçin Akyol, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Nazlıcan Zengin)
İlbank: Lozo, Fatma Beyaz, Smarzek, İdil Naz Kanbur, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards)
Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-21, 11-15
Süre: 148 dakika (31, 27, 37, 32, 21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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