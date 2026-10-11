İlbank, Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Yıldırım

Zerenspor: Fatma Şekerci, Dodson, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti (Ceren Önal, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual)

İlbank: Lozo, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur, Damla Nur Dündar, Smarzek (Sinem Arıncı, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards, Begüm Hepkaptan)

Setler: 28-30, 25-21, 32-30, 25-21

Süre: 136 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Zerenspor, İlbank'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Zerenspor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlbank ise ilk mağlubiyetini yaşadı.