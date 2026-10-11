İlbank, Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı

İlbank, Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Zerenspor, İlbank'ı 3-1 mağlup etti. Zerenspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken İlbank ilk mağlubiyetini yaşadı. Mücadele 136 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Yıldırım
Zerenspor: Fatma Şekerci, Dodson, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti (Ceren Önal, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual)
İlbank: Lozo, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur, Damla Nur Dündar, Smarzek (Sinem Arıncı, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards, Begüm Hepkaptan)
Setler: 28-30, 25-21, 32-30, 25-21
Süre: 136 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Zerenspor, İlbank'ı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Zerenspor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlbank ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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