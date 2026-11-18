Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank'ın orta oyuncuları Begüm Hepkaptan ile Damla Nur Dündar, uyum, güven ve aile ortamının başarıya ulaşmada önemli rol oynadığını söyledi.

Begüm ve Damla Nur, AA muhabirine kariyerlerinde iz bırakan dönemleri ve İlbank'taki deneyimlerini aktardı.

İlbank'ın altyapısı ve yetiştirdiği voleybolculara dikkati çeken Begüm, "Tesisleri olsun, aile ortamı olsun... İlbank çok köklü kulüp. Buraya gelmemde en büyük etken aile ortamı oldu. Çok çalışıyoruz ve hedeflerimiz daha da yükseliyor. İyi bir takım kurduk. Takım birliği yine her zamanki gibi aynı. Güzel ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol oynayarak spora başladığını anlatan Begüm, "Daha sonra voleybol antrenmanına davet edildim ve şu an mesleğim haline geldi. Antrenörüm de dahil ailem bu süreçte büyük destek oldu. Onlar olmasaydı büyük ihtimalle buralara gelemezdim." ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de oynadığı dönemin kendisi için özel olduğunu dile getiren 29 yaşındaki orta oyuncu, "Sarıyer, ilk kez Sultanlar Ligi'ne çıktığım takım. Oraya transfer olduğumda 'voleybola yeniden başladım ve yeniden öğreniyorum' dedim. Sultanlar Ligi'nde oynamak bence başka bir seviye. Alt liglerde de oynadığım için rahatlıkla söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Begüm, örnek aldığı sporcu sorusuna, "Bence her voleybolcunun vereceği cevap Eda Erdem." yanıtını verdi.

"Hayal ettiğim şeyleri yaşıyorum"

Ortaokulda öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybola başladığı bilgisini veren Damla Nur Dündar, bu süreçte ailesinin desteğinin de önemli olduğunu söyledi.

Damla Nur, yeni yerlere ve takımlara uyum sağlamanın zaman zaman zorlayıcı olmasına rağmen kendisine farklı deneyimler kazandırdığını anlattı.

Voleybola Ankara'da başladığını ve yeniden başkente dönmenin kendisi için ayrı anlam taşıdığını dile getiren 27 yaşındaki orta oyuncu, "Altyapıdayken, bu salonda ablaları izlerken bunları hayal ediyordum. Hayal ettiğim şeyleri yaşıyor olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Birçok yerde gezip deneyim kazandıktan sonra yeniden dönmek de Ankara'yı benim için daha özel bir yere taşıyor." diye konuştu.

İlbank'ta üçüncü sezonunu geçirdiğini ifade eden Damla Nur, "Aynı kulüpte birkaç sezon oynamak çok konforlu hissettiren bir şey. Oyun sistemine ve kulübe adapte oluyoruz, yanımızdaki insana güveniyoruz. Bu da bence başarıyı getiren bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Voleybol dışında dizi ve film izlediğini, kitap okuduğunu ve örgü örmekten hoşlandığını anlatan Damla Nur, örnek aldığı sporcunun ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem olduğunu belirterek, genç sporculara da "düştüklerinde pes etmeden devam etmelerini ve hep ilerlemeyi hedeflemelerini" tavsiye etti.