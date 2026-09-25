ILCA Europa Cup yelken yarışları Bodrum\'da başladı, 150 sporcu mücadele ediyor

2026 ILCA Europa Cup'ta yelken yarışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, EurILCA ve sponsor firmaların destekleriyle, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 12 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

23 Eylül'de kayıt işlemleri ve deneme yarışıyla başlayan organizasyonda, dün ilk yarışlar yapıldı. ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele eden sporcular, Bodrum'un mavi sularında her kategoride ikişer yarış gerçekleştirdi.

Yarışların bugün de hava ve deniz koşullarının elverişli olması halinde her kategoride ikişer yarışla sürdürülmesi planlanıyor.

Sporcular, organizasyonda dereceye girebilmek için mücadele ederken, yarışlar rüzgar ve deniz koşullarına göre devam edecek.

Bodrum'da 9-16 Ekim'de düzenlenecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık organizasyonu niteliği taşıyan Europa Cup, farklı ülkelerden sporcuları ilçede buluşturuyor.

Organizasyon ayrıca, 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası'nda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli etaplarından birini oluşturuyor.

2026 ILCA Europa Cup Türkiye, 27 Eylül'de yapılacak son yarışların ardından sona erecek.