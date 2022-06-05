İlçenin "özel milli güreşçileri" başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu - Son Dakika
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İlçenin "özel milli güreşçileri" başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu

05.06.2022 11:31

Konya'da Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin işitme engelli milli güreşçileri, Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalara yenilerini eklemek istiyor.

Konya'da Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin işitme engelli milli güreşçileri, Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalara yenilerini eklemek istiyor.

Kulu Belediye Başkan Murat Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Halil Karaçor ile yaptıkları istişarenin ardından, işitme engelli güreşçilere destek olma kararı aldıklarını anlattı.

Kulüp olarak yıllardır futbola destek verdiklerini ancak bir netice alamadıklarını vurgulayan Ünver, şöyle devam etti:

"Güreşçilerimiz adına çok küçük bir bütçe ayırarak, bu takıma destek vermeye başladık. Bu çocuklardan 15'ine bir kapı açtık. İki arkadaşımızı da antrenör olarak dahil ettik. Serüvenimiz bu şekilde başladı. Geçen yıl güreşçilerimiz, ilçemizde düzenlenen spor organizasyonlarında bazı madalyadalar kazandı. Bu çok hoşuma gitti, sporcularımıza daha çok ehemmiyet vermeye başladık."

"Sporcularımız her zaman desteği hak ediyor"

Murat Ünver, bu yıl sporcuların takım halinde Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda birinci olduğunu anımsattı.

Gelen başarıyla çok gururlandığına değinen Ünver, "Bu şampiyonada hayalimden bile geçiremediğim bir başarı elde ettik. Hayal edemediğim bir duyguyu işitme engelli sporcularımızla yaşadım." ifadelerini kullandı.

Ünver, bu şampiyonda başarılı olan üç işitme engelli güreşçiyi, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Brezilya'daki şampiyonada sporcularımızdan biri altın, biri gümüş biri de bronz madalyayla ülkemize döndü. Dünya çapında 73 ülkenin katıldığı organizasyonda Türkiye Milli Takımı üçüncü oldu. Kulübümüzün oyuncuları da ilk 3'e girdi. Büyük bir övünç kaynağı olan sporcularımız her zaman desteği hak ediyor. Bu çocukların en büyük isteği, spor yapabilecekleri bir salon ve altyapının oluşturulması."

Hedef yükselttiler

Takımın Antrenörü Halil Karaçor da her sporcunun rüyasının olimpiyatlara gitmek olduğunu belirtti.

Brezilya'daki şampiyonaya iyi hazırlandıklarını anlatan Karaçor, milli güreşçilerin de bu mücadeleyi hak ederek kazandığını söyledi.

Grekoromen stil 67 kiloda, finalde İranlı rakibini 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalya kazanan 24 yaşındaki milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit, antrenörleri Kaan Keskin'in çevirmenliği aracılığıyla, çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Ünver ve hocalarına teşekkür etti.

Grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya alan 28 yaşındaki Mehmet Uysal da bir sonraki olimpiyatlardaki hedefinin altın madalya olduğunu kaydetti.

Grekoromen serbest stil 97 kiloda bronz madalya kazanan 26 yaşındaki Lütfullah Mustafa Kılıç ise kazandığı madalyayı önce babasına, sonrada tüm Türkiye'ye hediye ettiğini anlattı.

İlçenin özel milli güreşçileri başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu
İlçenin özel milli güreşçileri başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu
İlçenin özel milli güreşçileri başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu
İlçenin özel milli güreşçileri başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlçenin 'özel milli güreşçileri' başarılarıyla seslerini dünyaya duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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