Bütün dünyanın beklediği ilginç maç geldi çattı! İrlanda\'nın EURO 2024 için Hollanda\'ya yenilmesi gerekiyor

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilginç bir maç bizi bekliyor. İrlanda Milli Takımı'nın EURO 2024'e katılabilmesi için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor.

İRLANDA, MAÇI KAYBETMEK ZORUNDA

Grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, Hollanda'ya yenilirse Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve turnuvaya katılma şansı yakalayacak. Bu durum, UEFA kurallarındaki değişiklikten kaynaklanıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN 3 TAKIM KATILACAK

Grup elemelerinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden de 3 takım EURO 2024'e gitmeye hak kazanacak. Gruplardan çıkamayan takımlar arasında, UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. 3 ligde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım EURO 2024'e katılacak.

KAZANIRLARSA ŞANSLARI KALMIYOR

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın bu akşam Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak.