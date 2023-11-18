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Bütün dünyanın beklediği ilginç maç geldi çattı! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor - Son Dakika

Bütün dünyanın beklediği ilginç maç geldi çattı! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor

EURO 2024 Elemeleri'nde İrlanda, turnuvaya katılım şansını sürdürmek için Hollanda'ya yenilmek zorunda. Grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, 12 puanla 2. sırada yer alan Hollanda'ya yenilirse, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde ederek turnuvaya katılacak.

Bütün dünyanın beklediği ilginç maç geldi çattı! İrlanda\'nın EURO 2024 için Hollanda\'ya yenilmesi gerekiyor
18.11.2023 21:30  - Güncelleme: 21:34

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilginç bir maç bizi bekliyor. İrlanda Milli Takımı'nın EURO 2024'e katılabilmesi için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor.

İRLANDA, MAÇI KAYBETMEK ZORUNDA

Grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, Hollanda'ya yenilirse Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve turnuvaya katılma şansı yakalayacak. Bu durum, UEFA kurallarındaki değişiklikten kaynaklanıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN 3 TAKIM KATILACAK

Grup elemelerinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden de 3 takım EURO 2024'e gitmeye hak kazanacak. Gruplardan çıkamayan takımlar arasında, UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. 3 ligde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım EURO 2024'e katılacak.

KAZANIRLARSA ŞANSLARI KALMIYOR

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın bu akşam Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Uluslar Ligi, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün dünyanın beklediği ilginç maç geldi çattı! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bütün dünyanın beklediği ilginç maç geldi çattı! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor - Son Dakika
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