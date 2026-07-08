İlhan Fakılı Beşiktaş'ta Heyecanlı Başlangıç - Son Dakika
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İlhan Fakılı Beşiktaş'ta Heyecanlı Başlangıç

08.07.2026 11:52
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Yeni transfer İlhan Fakılı, Beşiktaş'taki hedeflerini ve idolü Neymar'ı açıkladı.

BEŞİKTAŞ'ta yeni transfer İlhan Fakılı, Slovakya kampında basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

Siyah beyazlı ekip, yeni sezon çalışmalarına Slovakya'da devam ediyor. Bratislava'da gerçekleşen kampa son katılan isim yeni transfer İlhan Fakılı, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda "Güzel bir şekilde karşılandım. Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için çok değerli. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Fransa'da kariyerime başladım. Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. En büyük amaçlarımdan biri de en üst ligde mücadele etmekti. Tabi bu seviyeye Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple girince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi." diye konuştu.

İDOLÜM HALEN NEYMAR

Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Clermont Foot 63'ten Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki İlhan Fakılı, oyun stili ile ilgili ise "Benim idolüm halen Neymar. Oyun stilim olarak da topla hareket etmeyi, bire birlerde kalmayı seven birisiyim. Gol atmayı da seven birisiyim." dedi.

Teknik Direktör Italiano'nun oyun sistemi hakkında konuşan yeni transfer "Hocamızın oyun sistemini biliyorum. Antrenmana çıkınca daha da iyi anladım. Hocanın bir sistemi var. Biz de buna uyum sağlayacağız." ifadeleriyle forma savaşına hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Beşiktaş, Neymar, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Fakılı Beşiktaş'ta Heyecanlı Başlangıç - Son Dakika

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