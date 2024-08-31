İlhan Palut: 'Bu kötü gidişim tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur' - Son Dakika
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İlhan Palut: 'Bu kötü gidişim tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, aldıkları mağlubiyetin ardından "Bu kötü gidişin tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur" dedi. Maçta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü, maçın analizini yaparak sorumluluğu üstlendi.

31.08.2024 23:00
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- İlhan Palut: "Bu kötü gidişim tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut aldıkları mağlubiyetin ardından, "Bu kötü gidişin tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, "Maç öncesi Kasımpaşa için analizde konuştuğumuz, iyi geçiş yapan atletik oyuncuları olan bir takımdı. Maçın hemen başında bu opsiyonlarını kullanarak golü buldular. İlk yarı boyunca yine oynadılar ve domine ettiler. Ceza sahasında yeteri kadar rahatsız edici olmayarak denemelerde bulunduk. İkinci yarı bu denemeler biraz daha gole yakın bir hal aldı. Buna rağmen skoru bulamadık. Bu arada rakibin de yine bir iki tane geçişi, hücum geçişi oldu. Maç sonuna kadar denedik ama yetersiz kaldık. Maalesef bu önemli maçı kaybettik. Bunun nedeni ne oyuncularımızın sahadaki performansıdır ne de taraftarımızın söylediği gibi transferlerin gelmemesidir. Bunun tek sorumlusu vardır. O da nasıl iyi gittiğimiz zaman alkışlanıyor isem bugün de bunun tek sorumlusu benimdir. Bunu ucuz bir kahramanlık olarak söylemiyorum. Takımıma kol kanat germek için söylemiyorum. Gerçek tam da budur. Bu kötü gidişim tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Bu kötü gidişim tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlhan Palut: 'Bu kötü gidişim tek nedeni vardı, o da İlhan Palut'tur' - Son Dakika
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