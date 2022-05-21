İlhan Palut: Maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Oyuncular gerçekten çok iyi mücadele etti ve ciddiyetlerini korudu. Skor avantajını ele aldık ama onun dışında maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik. 1-0 Beşiktaş'ı oyunda tuttu. Son 15 dakika baskı dozajını artırdılar ve korner golüyle beraberliği yakaladılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Palut, "Geçen hafta itibarıyla ligdeki konumumuz 3. olarak netleşti Konferans Ligi'ne gideceğiz. Şampiyonlar Ligi için çok matematiksel durumlar da vardı. Son maç her ne kadar sıralama, puan kaygımız olmasa da buraya güzel sezon finali yapmaya, tekrar Konyaspor'un futbolunu böyle bir platformda göstermeye geldik. Oyuncular gerçekten çok iyi mücadele etti ve ciddiyetlerini korudu. Skor avantajını ele aldık ama onun dışında maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik. 1-0 Beşiktaş'ı oyunda tuttu. Son 15 dakika baskı dozajını artırdılar ve korner golüyle beraberliği yakaladılar. Gönül isterdi ki kazanarak bitirelim" diye konuştu.

"OYUNCU GRUBUNU KORUMAK İSTİYORUM"Gelecek sezonki yapılanma hakkında da bilgiler veren Palut, "Bugün çok kötü oynadık ama bu oyuncunun bireysel performansıyla kazandık dediğimiz maçımız yok. Tamamen takım oyununa yönelik oynadık. Türkiye Kupası , çok zor bir lig ve bunun üstüne 3 ön eleme içeren inşallah geçersek Konferans Ligi var. Burada ilk temennim yaklaşık 1 seneyi aşkın bir süredir çalıştığımız, onların ne yapacağımı bildiğim oyuncu grubunu korumak istiyorum. Futbol bir ekonomi, oyuncularında kariyerleri var. Bu benim teknik temennim. Bunun yanında bizi sonuca götürebilecek, sahada takımın kalitesini daha yukarı çıkaracak oyuncularla da ekonomimiz el verdiği doğrultuda transfer çalışmaları yapacağız. Yönetimle geçen haftadan beri görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah iyi oyuncularla destekleyerek o platformlarda güzel iş yaparız" şeklinde konuştu."ABDÜLKERİM KESİN KALMALI RAPORUNU VERDİM"

Abdülkerim Bardakcı'nın transfer konusuna değinen Palut, "Ben sadece teknik anlamda düşünüyorum. Abdülkerim Bardakcı kesin kalmalı raporunu düştüm. Bu teknik rapor. Futbolun bir ekonomik boyutu var. Oyuncunun ne istediği önemli. Bütün bu bileşenler çok önemli. Ben Abdülkerim ile 1 sene daha çalışmak isterim. Önümüzdeki zor sezonda takımımıza katkı versin isterim. Gider ya da gitmez ben bilmiyorum" açıklamasında bulundu.