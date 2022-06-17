İlhan Palut: Rakibimizi yenerek turu geçmek istiyoruz - Son Dakika
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İlhan Palut: Rakibimizi yenerek turu geçmek istiyoruz

17.06.2022 16:07
İlhan Palut: Rakibimizi yenerek turu geçmek istiyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Belarus'un Bate Borisov takımını yenerek turu geçmek istediklerini belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Belarus'un Bate Borisov takımını yenerek turu geçmek istediklerini belirtti.

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Belarus'un Bate Borisov ekibi ile karşılaşacak. Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle 21 ve 28 Temmuz'dakiher iki karşılaşma da Konya'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Bate Borisov'u yenerek turu geçmeyi istediklerini dile getiren İlhan Palut, şunları söyledi:

"Rakibimizin cumartesi günü bir maçı var ve o maçı izleyerek analizlerimize başlayacağız. Şu anda liginde de lider. Ritim anlamında iyi durumda. Disiplinli de bir takım. Daha önce Avrupa Kupalarında yer almış bir kulüp ve kadrosunda da iyi oyuncular bulunuyor. Biz de analizlerimize maç gününe kadar devam edip hazırlanacağız. Hedefimiz rakibimizi her iki maçta da yenerek turu geçmek. Bunu başaracağımız inanıyorum. Hedefimiz gruplara kalmak."

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Kaynak: DHA

Bate Borisov, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: Rakibimizi yenerek turu geçmek istiyoruz - Son Dakika

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