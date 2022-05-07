İlhan Parlak ikinci golünü attı - Son Dakika
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İlhan Parlak ikinci golünü attı

07.05.2022 16:02
İlhan Parlak ikinci golünü attı

Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, ligin 36. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında takımının tek golünü attı. Gaziantep FK maçında sahaya on birde başlayan İlhan Parlak 26. dakikada kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak ilk yarıyı tamamlayamadı.

Maçın 36. dakikasında sakatlanarak yerini Yasir Subaşı'ya bırakan İlhan Parlak'ın MR'ı çekilecek ve sonrası durumu belli olacak. - KAYSERİ

İlhan Parlak ikinci golünü attı
İlhan Parlak ikinci golünü attı

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Gaziantep FK, İlhan Parlak, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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