İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlamasına dakikalar kala dikkat çeken bir olay yaşandı.
Liverpool-Galatasaray müsabakasını yönetecek hakem Szymon Marciniak, maç öncesinde sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.
Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak'ın ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.
