İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

18.03.2026 23:25  Güncelleme: 23:32
Liverpool - Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlamasına dakikalar kala dikkat çeken bir olay yaşandı.

Liverpool-Galatasaray müsabakasını yönetecek hakem Szymon Marciniak, maç öncesinde sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.

Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak'ın ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.

    Yorumlar (1)

  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    İyi ya Galatasaray’ın yapısı her yerde 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
