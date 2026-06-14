İlk Edremit Yarı Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika
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İlk Edremit Yarı Maratonu Gerçekleşti

14.06.2026 20:51
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Edremit'te düzenlenen yarı maratona 550 sporcu katıldı. Dereceye girenlere ödüller verildi.

Balıkesir'de Edremit Belediyesince ilk kez düzenlenen "Edremit Yarı Maratonu" koşuldu.

Edremit ilçesinde Güre Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen maratonda Kuzey Ege'nin doğal güzellikleri ile Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde 550 sporcu mücadele etti.

21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular, bir yandan rekabet heyecanını yaşarken, bir yandan da ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği maratonda, 21 kilometrelik parkuru İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ufuk Arda birinci olarak tamamlarken, Suat Karoğlu ikinci, Ali Bulut ise üçüncü oldu. Kadınlarda Çiğdem Gülgeç Akduman birinciliği, Selin Pamir ikinciliği, Gülcan Aksoy da üçüncülüğü elde etti.

10 kilometre yarışında erkeklerde Okan Yumuk birinci, Berk Öztürk ikinci, Ahmet Zeki Özkan da üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Özlem Işık birinci, Dilara Baytaroğlu ikinci ve Büşra Özdemir üçüncü oldu.

5 kilometrelik Halk Koşusu'nda da erkeklerde Yasin Buğahan birinciliği, Mustafa Ali Gezgin ikinciliği, Volkan Görer ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Hatice Özgür birinci, Handan Türkyılmaz ikinci, Yılay Seçer ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve protokol mensupları tarafından takdim edildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun başarıyla tamamlanmadığını belirterek, "Bugün Güre'de çok güzel bir heyecana hep birlikte tanıklık ettik. Edremit Yarı Maratonu'nda yüzlerce sporcuyu ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İlk Edremit Yarı Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika

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