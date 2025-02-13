İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası - Son Dakika
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İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası

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Galatasaray, sezon sonu Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki Belçikalı yıldız ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği de öne sürüldü.

13.02.2025 19:02  Güncelleme: 19:17
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Ara transfer döneminde 7 takviye yapan Galatasaray, sezon sonu transfer çalışmalarını da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcuyla masaya oturdu.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI: KEVIN DE BRUYNE

Galatasaray, yeni sezonda orta saha pozisyonu için Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istiyor. AS gazetesinin haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın yöneticileri, devre arasında De Bruyne ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde Cimbom'un sezon sonu için girişimlerini hızlandıracak.

İLKAY İLE BERABER GELEBİLİR

Öte yandan 33 yaşındaki Belçikal süper starın yanı sıra Kevin De Bruyne'nün Galatasaraylı olduğu bilinen takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın da yeni sezon da sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali bulunuyor.

İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden De Bruyne bombası

MACHESTER CITY RAKAMLARI

Kevin De Bruyne, 2015 yazında Almanya'nın Wolfsburg takımından 76 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester City'de şimdiye kadar 408 maça çıktı. De Bruyne, bu karşılaşmalarda 105 gol ve 173 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız, İngiliz devinde 18 kupa kazandı.

İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası

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Son Dakika Spor İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • AlexArda:
    oe çelik kapkacağı oe ferat nalı TOPları TOPlasak buçuk adam etmez :) 17 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Balon Kevin Yeteneksiz adam 3 8 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Yok daha neler? Türkiye'de şampiyonljk tamam da Avrupa şampiyonu da mı olucan cancazım. 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAÇMA ONUN İSTEDİĞİ PARAYI KIMSE VEREMEZ AYRICA GELMEZ 5 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    oe çelik kapkacağı oe ferat nalı burayı boş geçmiş, kuruşluk oeları 7 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yalan külliyen haber fenerbahçe görüştü ilk önce 1 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    transfwr sezonu bitmiyomu takimi batiracaklar hergun bir transfer nereye kadar 1 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Okan Hocam yapma böyle şeyler Morinho nun aklını alıcan. O bir profesyonel seni koltuğundan etmeain. 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Nerede ihtiyar var bir çuval dolar veriyoruz 1 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Beş para Etmez 0 1 Yanıtla
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