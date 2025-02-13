Ara transfer döneminde 7 takviye yapan Galatasaray, sezon sonu transfer çalışmalarını da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcuyla masaya oturdu.
Galatasaray, yeni sezonda orta saha pozisyonu için Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istiyor. AS gazetesinin haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın yöneticileri, devre arasında De Bruyne ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde Cimbom'un sezon sonu için girişimlerini hızlandıracak.
Öte yandan 33 yaşındaki Belçikal süper starın yanı sıra Kevin De Bruyne'nün Galatasaraylı olduğu bilinen takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın da yeni sezon da sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali bulunuyor.
Kevin De Bruyne, 2015 yazında Almanya'nın Wolfsburg takımından 76 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester City'de şimdiye kadar 408 maça çıktı. De Bruyne, bu karşılaşmalarda 105 gol ve 173 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız, İngiliz devinde 18 kupa kazandı.
Son Dakika › Spor › İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası - Son Dakika
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