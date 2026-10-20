İlk maçını 85-61 kazanan Emlak Konut, yarın Bourges Basket'e konuk olacak - Son Dakika
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İlk maçını 85-61 kazanan Emlak Konut, yarın Bourges Basket'e konuk olacak

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Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Emlak Konut, yarın TSİ 21.00'de Fransa'nın Tango Bourges Basket takımına konuk olacak. İlk haftada Emlak Konut, Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 yenerken Bourges Basket, ZVVZ USK Prag'a 76-55 mağlup oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Emlak Konut, yarın Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e konuk olacak.

Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Emlak Konut, grupta oynadığı ilk maçta Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 mağlup etti. Tango Bourges Basket ise ZVVZ USK Prag'a 76-55 yenildi.

Kaynak: AA
FransaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İlk maçını 85-61 kazanan Emlak Konut, yarın Bourges Basket'e konuk olacak - Son Dakika
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