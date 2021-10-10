İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor

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En son 2002'de katıldığımız Dünya Kupası'na bilet almamız için yine derin hesaplar yapmamız gerekiyor. Grupta Hollanda liderliğe doğru koşuyor. Lider başladığımız grupta, şu anda üçüncü sıradayız. Liderlik değil, ikincilik hesapları yapıyoruz. Puan eşitliğinde ikili averaja değil, genel averaja bakılıyor.

CEBELİTARIK MAÇI KRİTİK

Milli Takımımız, pazartesi günü Letonya deplasmanına çıkıyor. Letonya, evimizde skoru 3-1'den getirmişti. 13 Kasım'da içerde Cebelitarık maçı var. Ay-Yıldızlılar'ın fark yapabilmesi en muhtemel rakip. 16 Kasım'da da Karadağ deplasmanında oynayacağız.

NORVEÇ EVİNDE

Norveç yarın evinde Karadağ'la oynuyor. 13 Kasım'da yine evinde Letonya ile karşılaşacak. Son maçı 16 Kasım'da Hollanda deplasmanında. Gözümüz kulağımız bu karşılaşmada olacak.