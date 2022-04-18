İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı - Son Dakika
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İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı

18.04.2022 11:46
İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 5. hafta müsabakasında Söğütspor ile Gölpazarı Belediyespor karşı karşıya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 5. hafta müsabakasında Söğütspor ile Gölpazarı Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 5. hafta müsabakasında Osmaneli İlçe Stadı'nda Söğütspor ilk yarıda attığı 6 gol sonrası rakibi ikinci yarı sahaya çıkmadı. Maça iyi başlayan Söğütspor maçın hemen 1. dakikasında Ahmet Düzarat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 3. dakikasında Ayhan Arifoğlu durumu 2-0'a getirdi. Maçın 9. dakikasında Fırat Çakır durumu 3-0'a getiren golü attı. Maçın 17. dakikasında Ayhan Arifoğlu kendisinin ikinci takımın 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 24. dakikasında Furkan Bahadır durumu 5-0'a getiren golü attı. Maçın 36. dakikasında Serkan Duyar durumu 6-0'a getiren golü kaydetti. Bu golden sonra ilk yarıda başka gol olmazken, soyunma odasına Söğütspor 6-0'lık skorla girdi. Geçtiğimiz çarşamba günü Bilecikspor'a kök söktüren ve grupta bir iddiası kalmayarak yedek ağırlıklı maça çıkan Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı.

Bu galibiyet sonrası Söğütspor grupta puanını 13'e çıkararak, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunun belirleneceği final maçında Bilecikspor'un rakibi oldu. - BİLECİK

İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı
İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı
İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı
İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı

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Amatör Lig, Gölpazarı, Play Off, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı - Son Dakika


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