İlk yarıda Başakşehir'den fark yiyen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri, ikinci yarıda sahaya çıkmak istemedi - Son Dakika
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İlk yarıda Başakşehir'den fark yiyen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri, ikinci yarıda sahaya çıkmak istemedi

24.04.2023 22:08

İlk yarıda 4 gol yiyen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, Başakşehir müsabakasının ikinci yarısında kaleye geçmek istemedi. Yedek file bekçisi Ferhat Kaplan, devrenin başında oyuna alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, ilk yarıyı 4-0'lık skorla üstün tamamladı.

BÜYÜK TEPKİ

Giresunspor taraftarları futbolculara sert tepki gösterdi. Teknik Direktör Hakan Keleş, taraftarların futbolcuları alkışmasını istedi. Ardından "Daha maçlarımız var, yaptığınız doğru değil" diyerek tepki gösterdi.

İlk yarıda Başakşehir'den fark yiyen Giresunspor'da olay! Onurcan Piri, sahaya çıkmadı

SAHAYA ÇIKMADI

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Giresunspor kaptanı ve kalecisi Onurcan Piri, 4 gol yedikleri Başakşehir maçının ikinci yarısına çıkmak istemedi ve yerini Ferhat Kaplan'a bıraktı.

JANUZAJ VE FIGUEIREDO DOUBLE YAPTI

Başakşehir'in gollerini 16 ve 35. dakikalarda Januzaj, 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.

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Son Dakika Spor İlk yarıda Başakşehir'den fark yiyen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri, ikinci yarıda sahaya çıkmak istemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk yarıda Başakşehir'den fark yiyen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri, ikinci yarıda sahaya çıkmak istemedi - Son Dakika
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