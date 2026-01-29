İlkadım'dan sporculara eğitim desteği - Son Dakika
İlkadım'dan sporculara eğitim desteği

29.01.2026 12:14  Güncelleme: 12:17
Samsun'un İlkadım Belediyesi, sporcuların başarısını artırmak için eğitim programları başlatarak, diyetisyen ve psikolog desteği ile hem fiziksel hem de mental gelişimlerini destekleyecek.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, sporcuların başarısını sürdürülebilir kılmak ve profesyonel bir altyapı oluşturmak amacıyla bilgilendirme eğitimleri veriyor.

İlkadım Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde, sporculara yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlatıldı. İlkadım Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Ahmet Kaan Yıldız ve Psikolog Şevval Tataroğlu farklı yaş grupları ve branşlardaki sporculara, müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla eğitim verdi. Ayda iki kez gerçekleştirilecek eğitimlerle sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

"Sporcular her alanda desteklenecek"

Sporcu sağlığının başarıyla orantılı olduğunu ve bu nedenle İlkadım Belediyespor bünyesindeki tüm sporcuların bu eğitimlerden faydalanacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak sporcularımıza son derece önem ve kıymet veriyoruz. Onların katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için de imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sağlıyoruz. Bu noktada belediyemiz personeli diyetisyenimiz sporcularımıza, sporcu beslenmesi, enerji yönetimi ve performansı arttırmaya yönelik doğru beslenme alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Psikoloğumuz ise mental dayanıklılık, müsabaka motivasyonu ve stresle başa çıkma konularında eğitimler vererek, sporcuların psikolojik olarak da müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyor. Diyetisyen ve psikolog desteğimiz yalnızca antrenman süreçleriyle sınırlı kalmayacak. Müsabaka dönemlerinde de sporculara rehberlik edilmeye devam edilecek. İlkadım Belediyesi olarak, sporcularımızın hem bedensel hem de ruhsal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, geleceğin şampiyonlarını her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim Desteği, Diyetisyen, İlkadım, Samsun, Spor, Son Dakika

