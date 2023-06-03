Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

03.06.2023 17:46

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, FA Cup finalinde Manchester United'a 13'üncü saniyede attığı golle tarihe geçti.

İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin hemen başında attığı golle tarihe geçti.

13'ÜNCÜ SANİYEDE ATTI

City'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 13. saniyede attığı golle FA Cup finalleri tarihinde en hızlı golü atan futbolcu olmayı başardı.

Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

303 MAÇA ÇIKTI

Şampiyonlar Lig'inde de finale çıkmayı başaran Manchetser City ile toplamda 303 maça çıkan İlkay, 59 gol ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500

Manchester City FC, İlkay Gündoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti - Son Dakika


Son Dakika
17:42 Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti
17:35 Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti
17:21 Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti
17:15 Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti
17:13 Önce derbiyi izleyecek, ardından masaya oturacak! Galatasaray, son yılların en büyük transferini yapıyor
17:07 Önce derbiyi izleyecek, ardından masaya oturacak! Galatasaray, son yılların en büyük transferini yapıyor
17:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti! Göreve başlama töreni için Beştepe'de
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Göreve Başlama Töreni için Beştepe'de: Hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken görüntü! Muhalefet kanadından yalnızca İYİ Partili vekiller ayağa kalktı
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken görüntü! Muhalefetten sadece İYİ Partili vekiller ayağa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 17:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement