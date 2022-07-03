İlkay Gündoğan dünya evine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

İlkay Gündoğan dünya evine girdi

03.07.2022 22:08
İlkay Gündoğan dünya evine girdi

Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdi.

Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdi. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe de ilgi yoğun oldu. Gelin Sara ise ilk dansın ardından gelin masasına oturunca çiçekler ile yüzünü kapatarak fotoğrafının çekilmemesini istedi.

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Sara Arfaoui ile dünya evine girdi. Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çift düğün günü baba ocağı olan Dursunbey ilçesine geldi. Öğleden itibaren konuklar düğün alanını doldururken, düğün Dursunbey geleneklerine göre yapıldı. Düğüne Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milletvekili Yavuz Subaşı, çiftin akrabaları yer aldı. Kır düğününe akşam 21 gibi katılan İlkay ve Sara çiftine ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli izdiham oluştu. Pistte ilk dansı yapan genç çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan gelin Sara ise çiçeği ile yüzünü kapattı.

(Bahadır Demirçeviren - Emre Binakuran - Muhammed Batuhan Köse/İHA)

YORUMLAR
500
Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan dünya evine girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 22:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: İlkay Gündoğan dünya evine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement