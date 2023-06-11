İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk kökenli futbolcu oldu - Son Dakika
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İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk kökenli futbolcu oldu

11.06.2023 00:34

Manchester City'nin Inter'i 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi. Finali İlkay'ın takımı kazandı.

İLKAY TARİHE GEÇTİ

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti

4 MİLLİ FUTBOLCU OYNADI

"Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti
Kaynak: AA
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Son Dakika Spor İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk kökenli futbolcu oldu - Son Dakika


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