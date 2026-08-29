İlke Özyüksel Finale Yükseldi
Milli sporcu İlke Özyüksel, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Guiyang kentindeki organizasyonda milli pentatlet, kadınlar kategorisinde yarı finalde 1425 puan alarak finale çıktı.
Ay-yıldızlı sporcu, yarın TSİ 11.30'da final müsabakalarında madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
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