İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu

İspanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finalinde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 7. oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Madrid'de devam eden organizasyonda kadınlar finali yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finalde 18 sporcu arasında 7. sırada yer aldı.

Öte yandan erkekler yarı finalinde yarışan Eren Kıvanç Taşyaran, B Grubu'nu 18. sırada tamamladı.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 27 Temmuz'da sona erecek.