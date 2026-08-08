İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu

İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu
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İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.

Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

Türk spor tarihinde ilk

İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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