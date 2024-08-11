İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6. sırada - Son Dakika
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İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6. sırada

İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda 6. sırada

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar modern pentatlonunda 6. sırada yer aldı. Macaristan'dan Michelle Gulyas altın madalya kazandı.

11.08.2024 14:24
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda kadınlar modern pentatlonun finali yapıldı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etabında topladığı 1420 puanla oyunları 6. sırada bitirdi.

Bu disiplinde Macar Michelle Gulyas, 1461 puanla dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong 1441 puanla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6. sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6. sırada - Son Dakika
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