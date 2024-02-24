İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi - Son Dakika
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İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi

İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u farklı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-92 yendi. Maçın ilk periyodunda öne geçen Tarsus Spor, devre arasına 60-41 önde girdi. Üstün performansını sürdüren Tarsus Spor, maçı 131-92 kazanarak galibiyetini ilan etti.

24.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Pehlivan

İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic 19, Cave 36, Davis 17, Yağmur Bul, Robinson 2, Kübra Erat 12, Aleyna Akaydın 5, Yağmur Cangüven 8, Büşra Akgün 20, Işılay Eğin 5, Aysude Yıldıztekin 7

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 13, Sena Işık 19, Betül Kutlu 14, Öykü Taşkın 27, Elanur Demir 19

1. Periyot: 32-18

Devre: 60-41

3. Periyot: 97-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-92 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi - Son Dakika

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