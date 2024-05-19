İlkem Yapı Tarsusspor, Nisa Yalçın\'ı kadrosuna kattı

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, 23 yaşındaki pivot Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 5 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsusspor, son olarak BOTAŞ'ta forma giyen Nisa Yalçın ile anlaştı.

Genç basketbolcunun, sezon öncesi takıma katılacağı öğrenildi.