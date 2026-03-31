İlkin Aydın: Kupayı Evimize Getireceğiz
İlkin Aydın: Kupayı Evimize Getireceğiz

31.03.2026 20:20
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, finale yükseldiklerini ve kupayı kazanmayı umduklarını belirtti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, 2026 CEV Kupası finali ve hedefleriyle ilgili, "Takımca her birimiz aynı istekle aynı mücadele ruhuyla hedefimize doğru yürüyoruz. Burada hepimizin rolü çok özel. Son 2 maçımız kaldı, umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz" dedi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, sarı-kırmızılı kulübün uygulaması olan GSPlus'a açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır Galatasaray forması giydiği ve iki sezondur kaptanlık pazubendini takmasına dair İlkin, "9 sezondur bu kulübün çatısı altındayım. Aslında kapıdan ilk girdiğinizde bu armanın hissettirdiklerinin ve sorumluluklarınızın farkında oluyorsunuz. Ben de yıllardır bu bilinçle sahada görevimi yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum. Kaptanlık benim için elbette çok özel bir dönüşüm oldu, sahadaki istek ve inancım yönünden bir farklılık hissetmesem de sorumluluk anlamında beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Sahada da duygularımın daha stabil olması ve takım duygusunun gelişmesi için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

"Taraftarla güzel bir ilişkimiz var"

İlkin Aydın, imza törenindeki 'Emek verilen yol yarıda bırakılmaz' sözünün pankarta dönüşmesiyle ilgili, "Taraftarımızla her zaman aramızda güzel bir bağ olduğuna inanıyorum. Bizim söylemlerimiz onların yanımızda olmasına, onların desteği de bizim daha da inançla sahada olmamıza yol açıyor. Bu çok güzel bir ilişki. Pankartı gördüğümde de çok mutlu oldum. Onların desteği benim için çok özel, her maç sonu her buluşmamızda aynı duyguları hissediyorum. Çok güzel bir sadakat duygusu bu, iyi ki varlar" dedi.

"Gençlere ve kadınlara cesaret aşıladığımıza inanıyoruz"

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından '2025 Yılının En Başarılı Kadın Sporcusu' seçilmesiyle ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Bu ödüle layık görüldüğüm için çok gururlandım. Özellikle gençlerin elinden bu tarz ödüller almak çok kıymetli bizim için. Çünkü biz sahadaki başardıklarımızla sportif anlamda bir değer oluşturmanın yanında gençlere ve kadınlara cesaret aşıladığımıza inanıyoruz."

26 yaşındaki voleybolcu, sahadaki hırsı ve karakterine dair, "Benim için hayatta bir duruş sergilemek çok önemli. Bu yaklaşımım sadece saha içine özel değil. Saha dışında da bir karakter göstermeyi, ideallerim çerçevesinde yaşamayı, örnek olmayı önemsiyorum. Ruhunla kükre sloganı da bizim sahadaki kazanma isteğimizi çok iyi anlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu armayı en üst seviyeye taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz"

İlkin Aydın, yakın zamanda Fatih Terim ile bir araya gelmesi ve onun paylaşımıyla ilgili soruyu, "Benim için unutulmaz bir buluşmaydı, Fatih Hoca bu ülkenin, Galatasaray'ın en büyük değerlerinden. Aramızda çok güzel bir sohbet geçti, gelişimimizi takip ettiğini söyledi, bu da beni tabii ki çok gururlandırdı. Paylaşımını görünce de ayrıca mutlu oldum. Bizler de onun gibi bu armayı en üst seviyeye taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, umuyorum ki camiamızı gururlandırmaya devam edeceğiz" diye yanıtladı.

"Umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz"

Avrupa'da finale yükselmeleri ve hedefleriyle ilgili ise İlkin Aydın, "Takımca her birimiz aynı istekle aynı mücadele ruhuyla hedefimize doğru yürüyoruz. Burada hepimizin rolü çok özel, ben de saha içinde ve dışında mümkün olduğunca takım arkadaşlarımı desteklemeyi, birimiz kötü bir gün geçirirsek birbirimizi yükseltmeyi önemsiyorum. Son 2 maçımız kaldı, umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
