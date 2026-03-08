Sekmen'den şampiyona kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sekmen'den şampiyona kutlama

Sekmen\'den şampiyona kutlama
08.03.2026 17:17  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Kupa Finali'nde başarılı sonuçlar elde eden sürat paten sporcusu İlyas Karadağ'ı tebrik etti. Karadağ, 1500 metrede şampiyon, 500 metrede ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Kupa Finali başarıyla dönen sürat paten sporcumuz İlyas Karadağ'ı tebrik etti.

Başkan Sekmen yaptığı paylaşımda, "Milli sporcumuz İlyas Karadağ evladımızın Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Kupa Finali'nde elde ettiği tarihi başarı bizleri gururlandırdı. 1500 metrede Avrupa şampiyonluğu, 500 metrede ikincilik ve genel klasmanda birincilik elde ederek 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan evladımız, aynı zamanda Avrupa Kupa Finalleri'nde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Bu büyük başarıyla bayrağımızı gururla dalgalandıran kıymetli evladımız İlyas Karadağ'ı ve emeği geçen değerli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yolun açık olsun İlyas evladım, seninle gurur duyuyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Sekmen, Macaristan, Budapeşte, Politika, Karadağ, Avrupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sekmen'den şampiyona kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:40:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sekmen'den şampiyona kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.