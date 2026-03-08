Sekmen\'den şampiyona kutlama

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Kupa Finali başarıyla dönen sürat paten sporcumuz İlyas Karadağ'ı tebrik etti.

Başkan Sekmen yaptığı paylaşımda, "Milli sporcumuz İlyas Karadağ evladımızın Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Kupa Finali'nde elde ettiği tarihi başarı bizleri gururlandırdı. 1500 metrede Avrupa şampiyonluğu, 500 metrede ikincilik ve genel klasmanda birincilik elde ederek 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan evladımız, aynı zamanda Avrupa Kupa Finalleri'nde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Bu büyük başarıyla bayrağımızı gururla dalgalandıran kıymetli evladımız İlyas Karadağ'ı ve emeği geçen değerli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yolun açık olsun İlyas evladım, seninle gurur duyuyoruz" dedi. - ERZURUM